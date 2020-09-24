«المساعدة المقطوعة» تدفع وزارة الموارد البشرية لتوضيح الموقف

على هامش الاحتفال باليوم الوطني الـ»90«..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تنزلون المساعدة المقطوعة؟ وهل يوجد شيء باليوم الوطني؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم تقديم الطلب على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار لحين الصرف الآلي ولا يوجد وقت محدد للصرف، يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».
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