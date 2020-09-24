«المساعدة المقطوعة» تدفع وزارة الموارد البشرية لتوضيح الموقف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تنزلون المساعدة المقطوعة؟ وهل يوجد شيء باليوم الوطني؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم تقديم الطلب على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار لحين الصرف الآلي ولا يوجد وقت محدد للصرف، يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

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