السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 125 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 23.341 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 388 حالة وفاة .

// انتهى //

10:18ت م

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سول 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات .وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 23.341 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 388 حالة وفاة .// انتهى //10:18ت م0018

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