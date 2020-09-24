السعودية اليوم / المملكة قيادة وريادة .. دروس بجمعيةالطائف



الطائف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف سلسلة من الكلمات الوعظية يوم غد، المملكة قيادة وريادة ، تتضمن الكلمة الأولى جهود الدولة

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للمجتمع بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:46ت م

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الطائف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف سلسلة من الكلمات الوعظية يوم غد، المملكة قيادة وريادة ، تتضمن الكلمة الأولى جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد ، والكلمة الثانية جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك عقب صلاة العشاء بجامعي الوالدين والغفار.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للمجتمع بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:46ت م0016

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