السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برلين 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428 بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

// انتهى //

07:03ت م

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برلين 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ،ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070​​​.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428 بعد تسجيل 19 حالة جديدة.// انتهى //07:03ت م0011

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