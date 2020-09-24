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انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش شمالي العراق المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الخميس 2020/9/24 11:04 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، فإن العملية العسكرية تستهدف الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وعلى الرغم من إعلان العراق قبل أكثر من عامين، دحر "داعش" والقضاء عليه عسكريا، إلا أن مناطق متفرقة في البلاد وخاصة الشمال، تشهد نشاطا لخلايا نائمة وفلول للتنظيم المتطرف.

وبين الفينة والأخرى يشن التنظيم هجمات تستهدف القوات العراقية والمدنيين، ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة.

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