2020-09-24

صور جوية تبرز جمال الطائف في اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - الطائف

نشرت أمانة الطائف لقطات جوية للمنطقة في ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وهو اليوم الذي تجددت فيه روح الانتماء وتعزز حب الوطن.

وأظهرت الصور الجوية التي نشرها حساب الأمانة على موقع تويتر، مبنى أمانة الطائف الجديد وجدارية السلامة ودوار المئوية وطريق وادي وج ومناطق أخرى اكتست باللون الأخضر والأعلام السعودية.

وحظي اليوم الوطني في الطائف بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين بمختلف الأعمار معبرين عن مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، التي تترجم الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم باليوم الوطني الـ 90، الذي يعكس الولاء والانتماء والوطنية الصادقة ويجسد معاني الوفاء والحب بين الشعب والقيادة الحكيمة.

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كما عمَّت مظاهر البهجة أماكن الاحتفالات بالمنطقة احتفالًا بـ اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله – .

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