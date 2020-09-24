- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-24
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:44 AM
كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.