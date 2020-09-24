، الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد