، ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية ،

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا المرشح، وصل اليوم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن اللقاح يُعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.
وأكد أن الشركة المصنعة للقاح، توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر؛ لكن نظرًا لدعم الإدارة، وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات؛ للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.فيروس كورونا الجديد
ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-24
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا المرشح، وصل اليوم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن اللقاح يُعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.
وأكد أن الشركة المصنعة للقاح، توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر؛ لكن نظرًا لدعم الإدارة، وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات؛ للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:43 AM
منح 200 مليون دولار كتمويل للولايات لتوزيعه على السكان المعرضين لمخاطر عالية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا المرشح، وصل اليوم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن اللقاح يُعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.
وأكد أن الشركة المصنعة للقاح، توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر؛ لكن نظرًا لدعم الإدارة، وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات؛ للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.
، ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية ،
المصدر : الخليج 365
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