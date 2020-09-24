شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صيني يحتفل باليوم الوطني ويردد النشيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص شاب صيني سبق له زيارة المملكة، على الإحتفال باليوم الوطني الـ90، مهنئًا السعوديين.

وردد الشاب النشيد الوطني، رغم عدم إجادته للغة العربية، مقدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.