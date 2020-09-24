شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف إدارية في مقرها بالرياض، للسعوديين حملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية (Strategic Workforce Planning Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تطبيق برامج وسياسات الموارد البشرية وضمان دعمها لاحتياجات العمل، وقيادة التغييرات الاستراتيجية للقوى العاملة.

– أخصائي تخطيط المواد (Material Planning Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مواد، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: العمل مع فرق التشغيل والصيانة لتطوير خطة الطلب والتنبؤ للمواد وتحديث قائمة عناصر الطلب وأصناف المخزون.

– أخصائي تطوير الكفاءات (Competencies Development Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة موارد بشرية) أو أي تخصص ذو علاقة بتطوير الكفاءات مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تقييم الاحتياجات التدريبية وتصميم المناهج لأهداف التدريب المعقدة، وإجراء تقييم منتظم لاحتياجات التدريب.

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– مدير خدمات الموظفين (Corporate Performance Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إدارة تحديث وصيانة قاعدة بيانات الموارد البشرية والإشراف على حضور الموظفين وتنظيم فعاليات الموظفين.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/38YQuWl

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