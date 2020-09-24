مجموعة الراشد تعلن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الثانوية والدبلوم

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تعلن مجموعة الراشد عن توفر وظائف إدارية وفنية في كل من (الرياض، الدمام) للسعوديين حملة الثانوية والدبلوم في عدد من الشركات التابعة لها حسب المسميات والشروط التالية:
– فني صيانة آلات ومكائن – الرياض – شركة فيتونيت السعودية (Machine Maintenance Technician)
المتطلبات: دبلوم فني (ميكانيكا، كهرباء، آلات ومعدات، آلات دقيقة وتحكم) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
– أمين مستودع – الرياض – شركة الراشد للنقل (Store Keeper)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة فما دون مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.
– مراسل – الرياض والدمام – شركة الراشد للنقل (Dispatcher)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة فما دون مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.
نبذة عن الشركة:
الراشد مجموعة سعودية تأسست قبل خمسة عقود (50 سنة) ولعبت دوراً مهما في تطوير البنية التحتية بالمملكة من خلال الاستثمار في تطوير الأراضي والممتلكات من خلال قطاع العقارات بالشركة، بالإضافة إلى الشراكات التجارية مع الشركات العالمية عبر قطاع الاستثمار، كما تضم المجموعة سبعة مجالات عمل أخرى وهي مواد البناء والاسمنت ومواد التشطيب والمقاولات والمنتجات الصناعية ومنتجات السيارات والمنتجات الغذائية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3kJhU8a
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