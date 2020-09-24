جوجل تمنع بيع إضافات متصفح كروم

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تعتزم شركة جوجل إيقاف السماح لمطوري الإضافات المدفوعة لمتصفح كروم في المتجر ببيعها بالاعتماد على نظام جوجل للدفع، ما يعني أن المطورين الذين يعتمدون على ذلك لتحقيق الدخل، فإنهم سيضطرون التخلي عن ذلك.

كانت الشركة قد أوقفت مؤقتاً السماح ببيع إضافات متصفح كروم، لكنها الآن مددت ذلك ليصبح دائماً. هذا يعني أن على المطورين الذين يرغبون بتقاضي مدفوعات مالية لقاء استخدام إضافاتهم، يجب عليهم البحث عن خدمة أخرى للدفع الإلكتروني.

تقول الشركة أنه خلال عشرة أعوام منذ إطلاق متجر الإضافات، تطور الوضع كثيراً وأصبح لدى المطورين عدة خيارات لتلقي المدفوعات لقاء إضافاتهم بدلاً من الاعتماد على نظام الشركة.

وكانت جوجل منذ مارس الماضي قد بدأت بمنع إدراج أية إضافات مدفوعة جديدة على المتجر. وبدءاً من فبراير القادم فإنها ستمنع إجراء أية مشتريات كإشتراكات أو دفع قيمة الإضافة من داخلها.





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