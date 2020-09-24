متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا

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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه سُجّلت 561 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة , مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتا النظر إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.

وأوضح الكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، و 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %، فيما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6190822) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (48854) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





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