أخبار السعودية اليوم.. احتفالات اليوم الوطني 90 تعم المملكة.. وبشرى من «الصحة» للمواطنين بشأن «مواجهة كورونا»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر 2020م منها: وزارة الصحة تزف بشريَيْن للمواطنين بشأن «مواجهة كورونا»، و تويتر يضج باحتفالات اليوم الوطني 90.. وسعوديون يوثقون فرحتهم بالتغريدات، ورياح مثيرة للغبار الخميس على 5 مناطق.

وزارة الصحة تزف بشريَيْن للمواطنين بشأن «مواجهة كورونا»

زفَّت وزارة الصحة بشريَيْن للمواطنين في المملكة، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتائج الجهود المبذولة للسيطرة عليه.

بعد ضبط مواطن تعمد إسقاطه.. تعرف على عقوبة إهانة العلم السعودي

حددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي.

تويتر يضج باحتفالات اليوم الوطني 90.. وسعوديون يوثقون فرحتهم بالتغريدات

يواصل أبناء المملكة، في الداخل والخارج، احتفالاتهم باليوم الوطني الـ90 بإطلاق وترويج الهاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث آلاف الصور المعبرة عن حب السعوديين لوطنهم وقيادتهم.

رياح مثيرة للغبار غدًا على 5 مناطق.. وسحب رعدية على جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

كيف تحصل على تصريح لأداء العمرة؟.. وزارة الحج تجيب

حددت وزارة الحج والعمرة خطوات استخراج تصريح لأداء العمرة بعد السماح بأدائها بدءًا من 4 أكتوبر للمواطنين والمقيمين داخل المملكة في المرحلة الأولى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

بموافقة ملكية.. تنظيم جديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بحيث يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة بقرار مجلس الوزراء (131) بتاريخ 3/3/1439هـ.

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تشكيل عصابي يتورط في سرقة المركبات والاعتداء والسلب بالرياض والشرطة تطيح بعناصره

ألقت شرطة الرياض القبض على 8 أشخاص تورطوا في عدد من الجرائم تمثلت بالاعتداء والسلب والنشل وسرقة المركبات.

مسيرة على خطى المؤسس تقودها مسك الخيرية احتفاء باليوم الوطني السعودي

احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة، أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) فعالية (تاريخنا مسك)، وهي مسيرة في قلب التاريخ السعودي؛ للتعريف بالمواقع التاريخية والطرق القديمة التي سلكها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، أثناء وبعد فتح الرياض.

مقيمان يتاجران في شرائح الاتصال باستخدام هويات مواطنين وشرطة الرياض تطيح بهما

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في مدن المملكة

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وتصدرت مكة المكرمة قائمة الإصابات بتسجيل 75 حالة جديدة.

بدء حركة السير بأولى مراحل طريق «المدينة-تبوك» السريع

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة/تبوك السريع «المرحلة الأولى» الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلومترًا, بدءًا من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة / بواط / الفقعلي

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