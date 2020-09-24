سياسي لـ «عاجل»: كلمة خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة قدمت مشروعا لتحرير العالم من أزماته

قال المحلل السياسي نايف الوقاع، لـ «عاجل»، إن كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر الاتصال المرئي، تزامنت مع حلول الذكرى التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز,

السعودية تحمل ثوابت راسخة

وأضاف «الوقاع»، أن كلمة الملك تتزامن أيضاً مع أحداث جسيمة يشهدها العالم على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والصحية، والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن العالم عندما ييتابع تلك الكلمة؛ يتضح أنها تُعبِّر دائماً عن ثوابت المملكة العربية السعودية؛ فهي تحمل في طيَّاتِها مشروعًا واضح المعالم؛ لمعالجة قضايا كثيرة، وتقديم حلول عملية؛ لمواجهة الأزمات كافة، التي تعصف بالعالم والتي كادت أن تُدمِّر مقومات دول وتفكك شعوبه وتبدد ثرواته.

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واستكمل «الوقاع»، إن سياسة المملكة التي عبَّر عنها خادم الحرمين الشريفين، هي سياسة ثابتة واضحة وراسخة تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، مع الإرث الممتد إلى 300 عام، لتاريخ يشمل الدولة السعودية الأولى والثانية، مشيراً إلى أن تحليل كلمة الملك يكشف مشروعاً؛ لتحرير العالم مما يعانيه من مشكلات وأزمات، حيث شملت الجوانب الثقافية والدينية والتركيز على صورة الاسلام أمام العالم وأنه دين التسامح والمحبة والسلام.

دفاع واضح عن الدين وحقيقته

وشدَّد «الوقاع»، على أهمية تناول خادم الحرمين في كلمته، أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لخطورة التطرف ودعمه ومساندة جماعات التكفير والقتل والإرهاب؛ لتشويه هذا الدين، باعتبار ذلك «مشروع فاشل بكل المقاييس»؛ وذلك استنادا إلى أن حقائق الإسلام تغلب أوهام هذه الشرذمة التي لم يكن عدائها ليس فقط للإسلام بس للإنسانية جمعاء.

ونّوَّه «الوقاع»، بتأكيد خادم الحرمين على القضيه الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وحل الأزمة اليمنية وعلى وجوب نزع أسلحة الإرهاب الذي تغذيه ايران بالمنطقة، فضلا عن تأكيده بأن الدفاع عن حدود المملكة ومقدساتها ومواطنيها واجب لا يمكن للسعودية أن تتردد في استخدام مصادر قوتها نحوه بحماية أمنها وسيادتها وتاريخها وحضارتها.