احتفالًا باليوم الوطني.. «هلال الباحة» يرفع جاهزيته على مدار الساعة

فرقها الإسعافية منتشرة بمواقع الاحتفالات
كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بمواقع الاحتفالات كافة، وذلك بتواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات .
قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إنَّ الهيئة ساهمت بالتواجد بجميع مواقع الاحتفالات.
وأشار الزهراني إلى أنَّ مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90.
كما زيّنت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالًا باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق «أسعفني».
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