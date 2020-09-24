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السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة
الخميس 24 سبتمبر 2020
زفت السفارة اليمنية في الرياض بشرى سارة إلى اليمنيين المقيمين بالأراضي السعودية خصوصا في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير "يصل الخميس الفريق الميداني للقسم القنصلي في السفارة إلى مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين بالمنطقة الشرقية بالمملكة".
وأضافت السفارة "سيعمل الفريق على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقةالشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية".
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