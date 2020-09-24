شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة والان مع التفاصيل

السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة الخميس 24 سبتمبر 2020 زفت السفارة اليمنية في الرياض بشرى سارة إلى اليمنيين المقيمين بالأراضي السعودية خصوصا في المنطقة الشرقية بالمملكة.

Advertisements وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير "يصل الخميس الفريق الميداني للقسم القنصلي في السفارة إلى مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين بالمنطقة الشرقية بالمملكة". وأضافت السفارة "سيعمل الفريق على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقةالشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية".

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