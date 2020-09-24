بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يُبسط سيطرته على مواقع استراتيجية غرب مأرب

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بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يبسط سيطرته على مواقع استراتيجية غرب مأرب
الخميس 24 سبتمبر 2020
سيطرت قوات الجيش ورجال القبائل، على مواقع عسكرية استراتيجية واستعادوها من قبضة مليشيات الحوثيين، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، بعد غارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد اللواء 312، العميد الركن، عبده الحبيشي، قوله إن قوات الجيش استعادت موقعي ”الشائف“ و“المهتدي“ الاستراتيجيين، بعد معارك عنيفة، منيت فيها مليشيات الحوثيين، بخسائر ”كبيرة وفادحة“ في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.
وأشار الحبيشي إلى وقوع العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين، بين أسير وقتيل وجريح، فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على آليات وعربات عسكرية، تابعة للحوثيين.
وتحاول مليشيات الحوثيين، التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة، من عدة محاور، تشمل الأطراف الجنوبية، والجنوبية الغربية من المحافظة، التي استحدثت فيها المليشيات جبهات قتالية جديدة، إلى جانب استمرار المواجهات منذ سنوات في الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة.
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