أفضل عروض أمازون السعودية للأجهزة الإلكترونية باليوم الوطني: خصومات تصل لـ 50%

يقدم أمازون السعودية عروضًا وخصومات هائلة لم تحدث من قبل، على شراء الأجهزة الإلكترونية بكل منتجاتها وماركاتها العالمية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهكذا يستمر الموقع التسويقي الشبيه بسوق دوت كوم ولكنه بأمازون السعودية، في تقديم عروضه الرائعة لليوم الوطني السعودي، رقم 90 والمستمرة لمدة أسبوع بأكمله، بحيث بدأت العروض والتخفيضات من يوم 20 سبتمبر ومستمرة ليوم 26 من سبتمبر حيث تتراوح التخفيضات من 10% لـ 70%.

العروض التكنولوجية لليوم الوطني من أمازون السعودية

تتضمن عروض الأمازون بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني، على العديد من المنتجات إلكترونية وغير إلكترونية مثل:

تخفيضات عروض الهواتف الذكية

وعروض الأجهزة والإلكترونيات

وعروض أدوات المكتب

وتخفيضات على الساعات

وعروض الموضة

وعروض على أدوات المطبخ

وتخفيضات على أجهزة اللياقة البدنية

وتشمل العروض أيضًا تخفيضات في قسم (البقالة) الـ Supermarket

أبرز عروض أمازون السعودية الإلكترونية باليوم الوطني

عرض على هاتف الآيفون إكس إس iPhone XS بمواصفات كما يلي:

ذو معالج هو A12 Bionic من شركة آبل

شاشة الهاتف نوع OLED لها مقاس = 5.8 بوصات ولها دقة تعادل 2436 × 1125 بيكسل

أما سعة التخزين الداخلية فهي = الـ 512 جيجا بايت

وله ذاكرة وصول عشوائية المسماه (رامات) = الـ 4 جيجا بايت

يأتي بكاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية منهما لها دقة 12 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية

والعدسة الثانية عبارة عن عدسة تليفوتوغرافية لها دقة = 12 ميجا بيكسل

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة ولها دقة = الـ 7 ميجا بيكسل

لون الهاتف فضي

يصل التخفيض والخصم عليه لـ 44%

يباع بسعر قبل الخصم = الـ 5899 ريال سعودي

بعد الخصم يصل سعره لـ 3299 ريال سعودي مع شحن مجاني

عروض شراء سماعات آبل AirPods مميزات هي:

من خصائص سماعات آبل إير بودز (AirPods) أنها بتصميم جميل وإعدادات بسيطة

سماعات AirPods تعمل تلقائي وتظل باتصال مع جهازك دومًا وسهلة الاستخدام

تعمل بشريحة (H1) لآبل وتقدم صوتًا هو عالي الدقة والوضوح

لها عمر بطارية يستمر لأكثر من 24 ساعة

تعمل مع المساعد الصوتي المسمى (سيري) Siri

لون السماعات هو الأبيض

عليه خصم = الـ 34%

سعرها قبل الخصم = الـ 929 ريال سعودي

وسعرها بعد الخصم = الـ 617 ريال سعودي والشحن مجاني

خصومات على هاتف Galaxy S10 Plus بمميزات وهي:

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صاحب معالج سامسونج الـ (Exynos 9820) الثماني النواة

له شاشةنوع Dynamic OLED وقياس = 6.4 بوصة ولها دقة تعادل 3040 × 1440 بيكسل

به سعة تخزين داخلية = 128 جيجا بايت

أما ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات) = 8 جيجا بايت

به كاميرا ثلاثية عدسات؛

الأساسية منها لها دقة = الـ 12 ميجا بيكسل

والعدسة الثانية: لها دقة = الـ 16 ميجا بيكسل وهي عريضة الزاوية

والعدسة الثالثة لها دقة = الـ 12 ميجا بيكسل

وأما الكاميرا الأمامية: فهي ثنائية العدسات؛

العدسة الأساسية: لها دقة = الـ 10 ميجا بيكسل

والعدسة الثانية لها دقة = 8 ميجا بيكسل

الهاتف بلون Prism White

عرض الخصم عليه = 35%

السعر قبل الخصم = 3949 ريال سعودي

والسعر بعد الخصم = الـ 2544 ريال سعودي

والشحن مجاني

عروض على سماعة شاومي TWSEJ02LM AirDots بالخصائص التالية:

سماعة شاومي لها تصميم أنيق وجميل

بها ميزة إلغاء الضوضاء

تشتمل على ميكروفون مدمج للمكالمات كلها الصوتية

عمر البطارية جيد ويستمر بالعمل لـ 4 ساعات متواصلة من شحنة واحدة

وسيلة الاتصال البلوتوث = 5.0

لونها أبيض

عرض الخصم يصل لـ 52%

سعرها قبل الخصم = الـ 163 ريال سعودي

والسعر بعد الخصم يصل لـ 79 ريال سعودي و الشحن مجاني

خصم على آلة وجهاز تحضير القهوة

آلة تحضير القهوة لها تصميم جميل وفريد، وخفيف الوزن وعملية

لتحضير قهوتك بنظام الضغط العالي المساوي لـ 15 بار.

وتتيح ميزة (التشغيل والاختيار) المدمجة لضبط حجم رغوة القهوة لتعمل قهوتك كما تحب

تحضير كثير من أنواع القهوة ساخنة وباردة

لونها أسود

عليها خصم = الـ 39%

السعر قبل الخصم = الـ 736 ريال سعودي

والسعر بعد الخصم = الـ 449 ريال سعودي مع الشحن المجاني

عروض خصومات على شاشة Samsung 55 Inch TV Smart Flat 4K من سامسونج

شاشة شارب من سامسونج بتصميم جميل ونحيف بقاعدة لتوضع على سطح الطاولة مما يسهل أن توضع بأي مكان

قياس الشاشة = الـ 55 بوصة

لها دقة تعادل 4K

بها معالج (UHD) لسامسونج الموفر لجودة الصورة

بها ميزة (HDR) الموضحة للتفاصيل بوضوح بأكثر المقاطع سطوع

الشاشة تدعم تقنية الـ (PurColor) ـ الألوان الصافية لتكون الرؤية للمشاهد أقرب للواقع بألوانه الطبيعية

الشاشة تدعم النظام الصوتي الديناميكي

لونها أسود

الخصم عليها يصل لـ 33%

السعر قبل الخصم = الـ 3749 ريال سعودي

السعر بعد الخصم = الـ 2497 ريال سعودي مع الشحن المجاني

أخيرًا تخفيضات على جهاز Xiaomi Mi Band 4 Smart

به شاشة: تاتش أي تشتغل باللمس نوع (AMOLED)، بقياس = 0.95 بوصة ولها دقة = 120 × 240 بيكسل

الشاشة ملونة ولها وضوح عالي وتعرض المكالمات والرسائل النصية والإشعارات للتطبيقات

بطارية الجهاز تسع 135 ميلّلي أمبير في الساعة وتدوم لـ 20 يوم بنحو شحنة واحدة فقط

تراقب باستمرار لمعدل الضربات بالقلب

الجهاز بدعم لميزة تتبع النوم

مقاوم للمياه إلى 50 متر ويمكنك لبسه في أثناء السباحة

يعتبر السوار له قابلية للتعديل

به أنظمة تشغيل متوافقة تناسب Android 4.0 أو تناسب iOS 9.0، أو تناسب أية إصدار آخر يكون أحدث

لونه أسود

الخصم عليها يصل لـ 41%

السعر قبل الخصم = الـ 149 ريال سعودي

والسعر بعد الخصم يصل لـ 88 ريال سعودي

كانت هذه أهم عروض لأمازون السعودية بسبب اليوم الوطني السعودي، للشراء من الموقع بمنتهى السهولة.