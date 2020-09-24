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مطالب بمحاسبة شاب ترصد لفتاة وصورها دون إذن بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد شاب مقطع فيديو لفتاة بأحد شوارع الرياض، مرتدية ملابس غير لائقة، مطالبا الجهات المسؤولة بمحاسبتها.

وفي الوقت الذي طالب فيه موثق المقطع بالقبض على الفتاة لمخالفتها الذوق العام، طالب متداولو المقطع بمحاسبة المصور أيضًا، حيث قام بتصوير الفتاة دون إذنها.

ويعد تصوير الأشخاص في الأماكن العامة ونشرها في مواقع التواصل من قبيل التسلية أو التشهير، مخالفة تصل عقوبتها للسجن وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

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