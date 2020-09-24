شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شبان يتجمهرون حول فتاة بالشارع ومطالب للجهات الأمنية بالتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجمهر عدد من الشبان حول فتاة أجنبية تسير في أحد شوارع المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول، التفاف الشبان حول الفتاة، ما أثار موجة من الغضب.

وطالب متداولو المقطع وزارة الداخلية، والجهات المسؤولة بالتدخل ومحاسبة أصحاب هذه التصرفات الغير لائقة.