بالفيديو..مواطنون يضربون بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط في اليوم الوطني

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أعرب أهالي أبها عن غضبهم بسبب احتفال بعض المواطنين باليوم الوطني، دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
ومن جانبه علق مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبوزيد، على الأمر، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات هي السبب في انتشار فيروس كورونا.
وقال أبو زيد: " عدم الاهتمام واللامبالاة من بعض المواطنين بعدم اتباعهم النصائح الصحية، ومنها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي في المناسبات أهم أسباب انتشار الفيروس " .
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