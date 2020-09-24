شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أبناء الوطن يلبون النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، تضحية أبناء الوطن وتلبية النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة، من أجل حماية الوطن.

ونشرت وزارة الحرس الوطني، مقطع الفيديو، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.