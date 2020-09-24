شاهد.. أبناء الوطن يلبون النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو، تضحية أبناء الوطن وتلبية النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة، من أجل حماية الوطن.
ونشرت وزارة الحرس الوطني، مقطع الفيديو، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
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