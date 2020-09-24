هل يمكن للمواطن زيادة معاشه التقاعدي بعد التقاعد؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد من خلال شراء مدة إضافية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يمكن زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد بشراء مدة إضافية.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات الاشتراك في النظام اختياريًّا، ويمكنه الاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر «تويتر»: «هل بإمكان المتقاعد زيادة راتبه التقاعدي بعد التقاعد وذلك بشراء مدة إضافية؟ مع العلم بأن لديه أكثر من ٣٢٠ شهرًا خدمة».

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