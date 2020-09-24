نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني

ثم شارك عدداً من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز) الذي احتوى على عدد من اللوحات الفنية ومما يجدر ذكره أن الأوبريت كان من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن. وقد عبر النزلاء عبر مقابلات قام بها المركز الإعلامي مع عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة، ورفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة.
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