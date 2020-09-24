نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني

احتفل مساء اليوم نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة أبها باليوم الوطني التسعين، وذلك بمقرها بأبها، حيث عبروا عن احتفائهم بذكرى التسعين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء ثم 3 قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية تلى ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان أنا سعودي، يتحدث عن تاريخ المملكة والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.

ثم شارك عدداً من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز) الذي احتوى على عدد من اللوحات الفنية ومما يجدر ذكره أن الأوبريت كان من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن. وقد عبر النزلاء عبر مقابلات قام بها المركز الإعلامي مع عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة، ورفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة.