اليوم الوطني / اللجنة الرياضية المجتمعية بالجوف تنظم مسيرة اليوم الوطني بمشاركة أبناء المنطقة



سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

نظمت اللجنة

وشارك في المسيرة أبناء المنطقة في العديد من المشاركات والفعاليات " مسيرة الخيل ، والمشاه ، والدراجات النارية والهوائية " ، تعبيرا منهم بفرحتهم باليوم الوطني، حيث انطلقت المشاركات من دوار المبخرة شمال مدينة سكاكا وصولا إلى نادي العروبة الرياضي .

وفي نهاية المسيرة كرّم وكيل إمارة الجوف المشاركين.

// انتهى //

04:07ت م

0248



سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظمت اللجنة الرياضية المجتمعية بمنطقة الجوف مساء اليوم " مسيرة اليوم الوطني 90 " بمدينة سكاكا، والذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويرأس اللجنة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.وشارك في المسيرة أبناء المنطقة في العديد من المشاركات والفعاليات " مسيرة الخيل ، والمشاه ، والدراجات النارية والهوائية " ، تعبيرا منهم بفرحتهم باليوم الوطني، حيث انطلقت المشاركات من دوار المبخرة شمال مدينة سكاكا وصولا إلى نادي العروبة الرياضي .وفي نهاية المسيرة كرّم وكيل إمارة الجوف المشاركين.// انتهى //04:07ت م0248

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