اليوم الوطني / سمو الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني



بريدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم ، احتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، الذي نظمته أمانة المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وأهالي المنطقة.

وبدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , ثم أُلقيت قصيدة شعرية وطنية بعنوان "سيرة معزي" ، ثم قُدم عرض مرئي بعنوان "مشاعل همة حتى القمة", تلاه أوبريت بعنوان "رؤية وطن" , وفي ختام الحفل المقام بهذه المناسبة الوطنية قدمت العرضة

وأبدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, سعادته بما شاهده من كرنفال وطني امتزجت من خلاله مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي يستذكر فيها الجميع توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ, وعطاء مستمر تتلقاه المنطقة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مؤكداً سموه على أن مؤسس هذا الكيان كان يحمل في قلبه إيمان راسخ بأن من كان هدفه رفعة هذا الدين، وحماية مقدسات المسلمين ، فلن يخذله الله أبداً ، وسار بثقة مطلقة ، حتى أتم الله له مُراده في زمنٍ قياسي.

وقال سموه : إن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب , بل بحب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي لمنجز الوطن والحفاظ على مكتسباته والفخر بذلك , مشيراً إلى أن من أهم عوامل تأصيل حب الوطن هو شكر الله جل علاه على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة القلوب قبل وحدة الديار , مثمناً الجهود كافة التي بذلت من قبل أمانة المنطقة و الجهات المشاركة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى//

03:50ت م

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بريدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم ، احتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، الذي نظمته أمانة المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وأهالي المنطقة.وبدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , ثم أُلقيت قصيدة شعرية وطنية بعنوان "سيرة معزي" ، ثم قُدم عرض مرئي بعنوان "مشاعل همة حتى القمة", تلاه أوبريت بعنوان "رؤية وطن" , وفي ختام الحفل المقام بهذه المناسبة الوطنية قدمت العرضة السعودية وأبدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, سعادته بما شاهده من كرنفال وطني امتزجت من خلاله مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي يستذكر فيها الجميع توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ, وعطاء مستمر تتلقاه المنطقة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مؤكداً سموه على أن مؤسس هذا الكيان كان يحمل في قلبه إيمان راسخ بأن من كان هدفه رفعة هذا الدين، وحماية مقدسات المسلمين ، فلن يخذله الله أبداً ، وسار بثقة مطلقة ، حتى أتم الله له مُراده في زمنٍ قياسي.وقال سموه : إن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب , بل بحب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي لمنجز الوطن والحفاظ على مكتسباته والفخر بذلك , مشيراً إلى أن من أهم عوامل تأصيل حب الوطن هو شكر الله جل علاه على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة القلوب قبل وحدة الديار , مثمناً الجهود كافة التي بذلت من قبل أمانة المنطقة و الجهات المشاركة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى//03:50ت م0247

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