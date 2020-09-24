اليوم الوطني / سمو أمير منطقة الجوف يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني



سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال سموه في البرقية : "أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف خالص التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية

‎ونوّه سموه بما شهدته المملكة في هذا العهد الزاهر الميمون من تطورات في شتى المجالات، والتي تأتي امتداداً لما بدأه مؤسس هذه البلاد، لافتاً سموه الانتباه إلى جهود الدولة في مواجهة الأزمات والتي كان أخرها مواجهة جائحة

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف بخالص التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ونستلهم في هذا اليوم بفخر مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته والنهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا، بخطط مدروسة رسمتها رؤية المملكة 2030 وقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة.

// انتهى //

03:07ت م

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سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باليوم الوطني الـ90 للمملكة.وقال سموه في البرقية : "أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف خالص التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -" .‎ونوّه سموه بما شهدته المملكة في هذا العهد الزاهر الميمون من تطورات في شتى المجالات، والتي تأتي امتداداً لما بدأه مؤسس هذه البلاد، لافتاً سموه الانتباه إلى جهود الدولة في مواجهة الأزمات والتي كان أخرها مواجهة جائحة كورونا المستجد وحرص القيادة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.وقال سموه في البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف بخالص التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ونستلهم في هذا اليوم بفخر مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته والنهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا، بخطط مدروسة رسمتها رؤية المملكة 2030 وقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة.// انتهى //03:07ت م0245

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