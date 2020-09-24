السعودية اليوم / مصر تسجل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة



القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.

//انتهى//

02:00ت م

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القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.//انتهى//02:00ت م0243

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