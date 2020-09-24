شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية تكتسي بالأخضر فرحة باليوم الوطني الـ 90 والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها : تقديم عروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.
ورصدت عدسة "واس" مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي شملت تزين الشوارع والميادين والأسواق التجارية.
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