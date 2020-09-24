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أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - باسمه وباسم أهالي المنطقة، هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

ونوه سموه بما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة، وحرص القيادة على رخاء وأمن شعبها، مشيراً إلى أن قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تعمل ليلاً ونهاراً من أجل المواطن وكل مقيم على أرض هذا الوطن ،دون أي تمييز.

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، هنأه بهذه المناسبة العزيزة، منوهاً بالمنجزات التي تحققت، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة.

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