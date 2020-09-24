شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. «اليوم الوطني» يرسم أجواء البهجة على وجوه الصغار والكبار والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت، أمس، احتفالات محافظة الأحساء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، والتي تضمنت مجموعة مميزة من البرامج والفعاليات الوطنية.

وتزينت شوارع المحافظة بأكثر من 4 آلاف نسخة من العلم السعودي، إضافة إلى اللوحات والمجسمات التي توزعت بالمدن والبلدات.

وشملت الفعاليات الطيران الشراعي، حاملًا العلَم السعودي، بسماء منتزه الملك عبدالله البيئي، فيما اجتمع أكثر من 50 فنانًا وفنانة تشكيلية في فعالية «سكة الفن» التي نظمتها «الأمانة»، بمشاركة قسم الفنون الجميلة، بالجمعية السعودية للثقافة والفنون، وذلك لرسم لوحات وطنية.

وقدّمت النافورة الراقصة وسط منتزه الملك عبدالله البيئي عروضها التفاعلية وسط الأهازيج الوطنية المختلفة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتباعد اجتماعي، لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.