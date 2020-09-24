شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وطن يسمو بهمة حتى القمة والان نبدء بالتفاصيل

ابتهج الوطن كعادته فرحًا باليوم الوطني في عامه الـ 90، وتزين بحلة خضراء اكتست الشوارع والميادين والمباني الحكومية وكافة القطاعات والأبراج، وامتدت هذه الفرحة بفعاليات زادت العرس الوطني جمالا.

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