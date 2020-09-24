شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة في المشروعات التنموية والخدمية والان نبدء بالتفاصيل

رصد متحدثو 8 قطاعات حكومية بمحافظة الأحساء، الإنجازات التي تحققت للوطن خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى تواصل مسيرة الإنجازات منذ توحيد المملكة في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وبينوا، خلال ملتقى «الأحساء.. توثق إنجازات وتطلعات وطن الـ90»، والذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين، أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، قفزة غير مسبوقة، في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والتحول الرقمي تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 الطموح.

مراحل تطويرية

بين المتحدث الرسمي لجامعة الملك فيصل والمشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام د. عبدالعزيز الحليبي أن الجامعة شهدت، منذ إنشائها، تحولات كبرى، لخدمة المسيرة التعليمية.

وأضاف: إن الجامعة، تشرفت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بافتتاح المدينة الجامعية في واحة الأحساء، مشيرا إلى مواكبتها تطلعات رؤية المملكة 2030 إلى جانب مراحل تطويرية عديدة على مستوى هويتها وإستراتيجيتها وهيكلتها وتوجهاتها المستقبلية.

قنوات الري

وقال مدير الاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان: إن المؤسسة حققت عددا من الإنجازات شملت تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، ونقل المياه المجددة من الخبر إلى الأحساء، «200 ألف متر مكعب يوميا»، تسقي أكثر من 23000 وحدة زراعية، وذلك عبر نظام تحكم إلكتروني.

وبين أن الإنجازات شملت سوق المزارعين لعرض وتسويق المنتجات الزراعية الأحسائية الطازجة بدون مقابل، إضافة إلى مبادرة غرس مليوني شتلة، وزراعة أكثر من 121 ألف شجرة حتى الآن.

منجزات صحية

وأوضح مدير العلاقات العامة والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بمحافظة الأحساء عبدالرحمن السدراني، أن العامين الماضيين شهدا العديد من المنجزات، من بينها افتتاح مركز عبدالعزيز بن سليمان العفالق للكشف المبكر للأورام بتكلفة 20 مليون ريال، وهو الأول من نوعه، إضافة إلى إنشاء مشروع آخر لعلاج الأورام بتكلفة 70 مليون ريال، على مساحة 2100م.

إنجازات تعليمية

أوضح مدير الإعلام والمتحدث الرسمي لتعليم محافظة الأحساء وليد البوسيف أن الأحساء تضم الآن، أكثر من 800 مبنى مدرسي، و10 آلاف فصل دراسي، يدرس بها أكثر من 250 ألف طالب وطالبة. وأضاف إنه جرى تدريب المعلمين والمعلمات، لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.

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وبين «البوسيف» أن العديد من طلاب الأحساء حققوا ميداليات ذهبية على مستوى العالم في منافسات اليونان، وكوريا، واليابان، في مجالات كثيرة، وأصبح الطالب السعودي علامة فارقة ومميزة.

تعزيز الاستثمار

أكد المتحدث الرسمي في غرفة الأحساء خالد القحطاني أن الغرفة تسعى لبناء مجتمع أعمال يرقى بالأحساء إلى مركز اقتصادي متفوق بالمملكة، مشيرا إلى أنها نجحت خلال مسيرتها في تحقيق إضافات نوعية لرصيد إنجازات الوطن التنموية، من بينها ازدياد إجمالي منتسبي الغرفة من المنشآت من 7 آلاف في 2009 إلى أكثر من 30 ألف منشأة على حتى مطلع العام الحالي 2020م، وكذلك منتدى الأحساء للاستثمار، وإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، والمدينة الصناعية الثانية بالأحساء «تحت الإنشاء»، فضلا عن الفعاليات التسويقية والترفيهية.

أطول جسر

رصد مدير العلاقات العامة والإعلام و المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد البوشل عددا من منجزات الأمانة ومن بينها افتتاح أطول جسر في الأحساء وهو الرابط بين مدينتي الهفوف والمبرز على طريق الملك عبدالله الدائري، بعد 40 يوما، مشيرا إلى أن بلدية الأحساء تأسست عام 1303هـ، وفي عام 1430هـ، تحولت إلى «أمانة».

تاريخ حضاري

قال المتحدث الرسمي لجمعية الثقافة والفنون في الأحساء سلطان النوه، إن تاريخ الثقافة والفنون بالأحساء، يمتد لأكثر من 5 آلاف سنة، مشيرا إلى أنها أنشئت عام 1970، كأول جمعية بالمملكة، بينما تشهد اليوم 16 فرعاً.

وبين أن الجمعية كان لها دور كبير في استقطاب كافة المواهب سواء كانت مسرحية أو فنية أو غنائية أو ثقافية أو تشكيلية او سينمائية، مثلت المملكة في العديد من المناسبات عربيا وعالميا.

جمعيات بارزة

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسف أن الجمعية تأسست عام 1400هـ، وبدأت بمساعات لا تتجاوز الـ 600 ألف ريال والآن تقدم مساعات بما يقارب من 80 مليون ريال، وأصبح لها أكثر من 18 فرعا في الأحساء.

وأضاف: إن الجمعية كانت وما زالت هي اللبنة الأولى لكثير من الجمعيات البارزة في الأحساء مثل جمعية التنمية الأسرية – جمعية رعاية الأسرة – جمعية دار الخير – إكرام الموتى، وغيرها من المبادرات، مشيرا إلى أن «البر»، تقدم سنويا أكثر من 32 مشروعاً ومبادرة.