شكرا لقرائتكم خبر عن العرضة السعودية.. أيقونة الانتصارات والفتوحات والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في الفنون الشعبية والأدب والشعر أن العرضة تمثل جزءا مهما في تاريخ المملكة، ارتبطت ارتباطا كبيرا بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «طيب الله ثراه»، مبينين أن العرضة الحربية دائما ما تقام بعد الانتصار، وأنها تمثل رقصة الحرب والفتوحات، وهي من الاستعراض أو العرض العسكري، حيث كان المؤسس يستعرض قواته في مكان يتجمع فيه المقاتلون من حاضرة وبادية، ويؤدونها في موقع التجمع، ومنه تكون الانطلاقة للحرب.

فن شعبي صاحب فتوحات «الموحد»

قال رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية والموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء ومشرف المنطقة الشرقية بمهرجان الجنادرية يوسف الخميس: إن العرضة السعودية التي كانت تسمى في السابق بالعرضة «النجدية»، من الفنون والرقصات الشعبية التي صاحبت المواطنين في المناسبات الوطنية والأعياد، وهي تمثل جزءًا مهمًا في تاريخ المملكة، وصاحبت موحّد المملكة الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - منذ تأسيس المملكة، وهي تعتبر من الأهازيج الحربية في الماضي، كما أنها تمثل الرقصة الرسمية للبلاد، وارتبطت بفتوحات الموحد والمملكة، وقد سمّيت حربية؛ لأنها تمارس ويصاحب الراقصين فيها أدوات الحرب من البنادق والمبارزة بالسيوف واستخدام وسائل القتال في تلك الفترة وعملية التدريب على القتال بشكل رقصة، وليتعلم الفرد أو الفتى كيفية استخدام أدوات الحرب بمشاركة من الخيول والجمال وتكون فيها عملية إطلاق البنادق في السماء ابتهاجًا بالفرح والقوة والشجاعة، كما أنها تقدم في المناسبات الرسمية والاحتفالات.وأضاف: الرقصة هادئة بطريقة منظمة تشعر وكأنه فريق عسكري ثابت ويعرف متى يتحرك.

اختلاف في الإيقاع والأداء حسب المنطقة

أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم أن العرضة هي لون منتشر في جميع أنحاء المملكة، إلا أنها مختلفة في إيقاعاتها وطريقة الأداء، وهي قد تكون مرتبطة بالحرب نتيجة وجود السيوف والحماس والقوة ودائما القصائد التي تُذكر في العرضات أو أغلب القصائد يكون فيها حماس وحب الدفاع عن الوطن، وكذلك سماعهم وطاعتهم لملكهم وأميرهم وفدائهم لوطنهم، لذلك أصبحت تميل العرضة وتحديدًا العرضة النجدية إلى علاقتها بالحرب.

وذكر أن هناك قصائد وعرضات شهيرة أقيمت بعد معارك حاسمة خاصة في الدولة السعودية، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكان هناك شعراء عرضة معروفون ومنهم الشاعر محمد العوني وغيره ممن يقومون بكتابة القصائد الحماسية الخاصة بالعرضة. لافتًا إلى وجود عرضات منتسبة لكل منطقة منها «النجدية والشمالية والجنوبية والهيدة الحساوية»، وكذلك عرضة «السِيف» وتعني «الشاطئ»، وهي في الدمام والجبيل ودارين.

ارتباط وثيق بالشعر النبطي

ذكر رئيس منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء الشاعر راشد القناص، أن العرضة السعودية ارتبطت بالشعر النبطي ارتباطًا وثيقًا، ولذلك، في أي مناسبة سواءً كانت عامة أو خاصة، نجد العرضة السعودية حاضرة بكافة فنونها الشعبية.

ولفت إلى أنه خلال فتح الأحساء وتخليصها من حكم الأتراك ودخول قصر إبراهيم بالكوت بالهفوف وإجلاء الترك منها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «طيّب الله ثراه»، استبشرت الأحساء خيرًا وفرحوا بقدومه وضم الأحساء تحت راية التوحيد، وقدّم الأهالي العرضة السعودية، وكتب الشاعر الكبير حمد المغلوث قصيدة متفاخرًا بإنجازات المؤسس تعزيزًا لذكرى ذلك اليوم وتمجيدًا ببطولاته وفرحة الأهالي بقدومه لهم وعدله برعيته وحمايته لهم، حيث أنشد هذه الأبيات الحماسية: دار ياللي مناها حاكم جاها.. ما لقت غير أبو تركي تهلي به.. دبّر العسكري عنها وخلاها.. ما درى أن قدرة المعبود ترمي به.. طير حوران طيور الصقر جزاها.. طير حوران شافتني مضاريبه.

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وأشار إلى وجود شعراء مبدعين في الأحساء اشتهروا بالأشعار الحماسية، منهم سليم بن عبدالحي، وسليمان بن عفالق، وسعود الكويتي، وحمد العثمان الكبيسي، وعلي مهنا العساف، وسعد الثنيان، وعبدالله الناشي، وعبدالرحمن الغريب، وحمد المفرج، وكبيسي الكبيسي، وغيرهم من المبدعين كتبوا أروع القصائد في مملكتنا الحبيبة وقادتها العظام موضحين مناقب حكامنا الأفذاذ.

تعبير عن التأهب لملاقاة العدو

بيّن الأديب والشاعر عبدالرحمن الغريب أن العرضة من العرض، وهو الظهور والإبانة في كل قول أو عمل أو إنجاز، وسمّيت العرضة من التواجد والاستعراض في المكان المعيّن لإبراز العمل الذي سيؤدى للدواعي التي استدعت القيام به ولأجله في ساحة يشهدها الناس، مضيفًا إنها رقصة الحرب تقام عند التجمّع والتأهب لملاقاة العدو، وتصدر منهم الأصوات المهيّجة والتغني بالأهازيج والأشعار الحماسية الداعية للنخوة والنصرة والتضامن والحاثة على الشجاعة والإقدام.

وأضافت: ارتبطت العرضة كثيرًا بانتصارات الملك عبدالعزيز «يرحمه الله» في حروبه لتوحيد المملكة، كما أنها تقام في الأفراح والأعياد والسعادة بلقاء الأحباب والأصحاب وإظهار منحة الله لعبادة أن منّ عليهم بنعمة الإسلام وبالأمن والأمان والعيش الرغيد، وتقام العرضة أيضًا عند مجيء ملك البلاد أو الأمير استبشارًا بمقدمه وسرورًا.

وأوضح أنه من صفات العرضة أن يقف صفان متقابلان وبينهما ساحة «وسط العرضة» يتواجد بها الضاربون على الدفوف وحامل الطبل، كما يتواجد الشاعر أو الشاعران و«المعلم» وهو المساعد للشاعر في إبلاغ بيت الشعر لرجال الصفين لترديده، كما يتواجد في الوسط بعض كبار السن الذين يحسنون القيام بالرقص على أنغام الدفوف وترديد أبيات الشعر المصاحبة، وتؤدّى بحركات متنوعة ومختلفة حسب البلد والقبيلة والأمصار، ومن تلك الحركات والأفعال التمايل وثني الرجلين، ورفع اليدين وحمل البنادق ومسك السيف أو الخنجر باليد، ولبس ما يوحي بالاستعداد للحرب وغيرها كالمجاند وثوب الزبون والمشلح.

تتميز بوحدة الصف وقوة الترابط

أشار عضو فرقة سيالة للفنون الشعبية بالأحساء محمد المطر، إلى أن العرضة السعودية ارتبطت ارتباطًا كبيرًا في مرحلة توحيد المملكة على يد المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز، فدائمًا ما تقام العرضة الحربية بعد الانتصار، وتجد فيها الصفوف وزي المحارب المقاتل الشجاع من المحزم والمجند بيت الرصاص، وبيت المسدس والخنجر والسيف، وطريقة الارتداء لها بشكل مميز، خاصة وأن كل منطقة تتميز بلون العرضة الخاصة بها إلا أن الزي تجده موحدا وهو أشبه بالزي العسكري زي المحارب، كما أن الصفوف أثناء الأداء تكون متراصة وهي مأخوذة من تراصص الجيش أثناء الاستعداد للحرب بوجود الخيول والجمال والراجلة والتي تجد فيها وحدة الصف والترابط والقوة الذي لا يمكن للعدو أن يخترقها لقوتها، ولذلك أثناء إقامة العرضة يكون هناك الحماس والقصائد الوطنية.

تلامس طباع الإنسان وبيئته

في كتابه «العرضة رقصة الحرب»، أبان الأديب سلمان سالم الجمل «يرحمه الله» أن العرضة من أسمى الفنون الشعبية؛ لأنها ذات صلة مباشرة بحياة الإنسان وطباعه وبيئته، فهي رقصة الحرب وهي من الاستعراض أو العرض العسكري عندما يستعرض الرجال المسلحون ويصفّون بانتظام أمام القائد ليثبتوا استعدادهم لخوض غمار الحرب، فيتفقدهم القائد ويوجّههم ويبعث فيهم روح الإخلاص والاعتزاز والحمية لكي ينطلقوا نحو المعركة بثقة في النصر. وذكر المؤلف «يرحمه الله»: كان الملك عبدالعزيز «يرحمه الله» يستعرض قواته في مكان يتجمع فيه المقاتلون من حاضرة وبادية ويؤدون العرضة، في موقع التجمع ومنه تكون الانطلاقة للحرب.