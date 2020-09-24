شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل
وأرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باليوم الوطني، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وبهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، ونحن نعيش عامنا الوطني التسعين، نطلب من الله أن يديم علينا رخاء بلادنا أعواماً عديدة، ونحن نسير نحو خطى المجد والعلياء، فالمملكة هي الأم قد أحسنت تربية أبنائها، وتنتظر برهم، وكل شعب المملكة بارون بمملكتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نعمة الأمن والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.