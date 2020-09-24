شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هجرة «ذعبلوتن» وشيخ قبيلة الراشدي محمد صال آل كلوت الراشدي: من أبعد هجرة في المملكة على حدود مملكتنا الغالية، ومن ربوع صحراء الربع الخالي، من وسط هجرة «ذعبلوتن» نرفع حمدنا وشكرنا على نعمة الأمن والأمان، وما نعيشه في بلادنا الغالية من رخاء ونماء.

وأرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باليوم الوطني، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وبهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، ونحن نعيش عامنا الوطني التسعين، نطلب من الله أن يديم علينا رخاء بلادنا أعواماً عديدة، ونحن نسير نحو خطى المجد والعلياء، فالمملكة هي الأم قد أحسنت تربية أبنائها، وتنتظر برهم، وكل شعب المملكة بارون بمملكتهم.