شكرا لقرائتكم خبر عن حاضر مشرق بطموح قادة الوطن وشعبه الوفي والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، عبدالحميد العمير، أنه يحق لنا أن نفخر جميعًا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا مستذكرين ماضي الوطن المجيد المنسوج بتضحيات الأجداد، ونعيش حاضرنا المشرق بطموح قادة الوطن وشعبه الوفي، موقنين بمستقبل أكثر إشراقًا بهمَّة حتى القمة.

إننا في هذه المناسبة الكريمة نستشعر ما منَّ الله علينا به من نِعَم في ظل القيادة الرشيدة مفاخرين بالإنجازات المتسارعة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية من تطور ونهضة شاملة في كافة المجالات، مشيدين بالدعم الذي أولته حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي من خلال الاهتمام بصحة المواطن؛ لتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجودةٍ عاليةٍ ونوعيةٍ في كافة أنحاء مدن المملكة وقراها وهِجَرها، وذلك من خلال المنشآت الصحية ودعمها بالكوادر المتخصصة.

تمر الذكرى التسعون ونحن نرى جهود الوطن وعنايته بصحة المواطن والمقيم، هذه الجهود التي آتت ثمارها بأرقام وإنجازات نفتخر بها جميعًا، وأتقدّم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، باسمي وباسم كافة منسوبي صحة الأحساء بأصدق التهاني والتبريكات، نرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني السعودي.