شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة رائدة رسمت نماذج العلم والسلام والان نبدء بالتفاصيل
عام جديد طرق باب المجد والسلام ونهضة إثراء وعطاء تضاف إلى ثروات هذا الوطن العظيم واستشعارا بالفخر والاعتزاز يأتي يومنا الوطني ليحاكي الفرح والسعادة ونحن نتحسس في كل يوم الإنجاز تلو الإنجاز.
إن اليوم الوطني يذكرنا بالتضحيات العظيمة والتي بدأت على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء واستمرت التضحيات العظيمة إلى يومنا هذا حتى أصبحت المملكة ميدانا لنهضة رائدة رسمت نماذج العلم والسلام ومعالم التطور والإبداع لمستقبل واعد يواكب ويساهم في مواكبة كل المتغيرات وقد حصد الشعب ثمار هذا العطاء.
اليوم الوطني السعودي يمر علينا ونحن نرى أبناء المؤسس قد ساروا على نهجه وسلكوا طريقه فقادوا البلاد من بعده بكل اقتدار وسعوا إلى تنميتها وتطويرها بكل ما لديهم من رؤى وتطلعات.
ويشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله ورعاهم - وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي العظيم كافة والمقيمين معنا على تراب هذا الوطن المبارك،
داعين الله العلي القدير أن يعيد تلك المناسبة ونحن بصحة وعافية تحت قيادة حكومتنا الرشيدة.
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