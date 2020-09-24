شكرا لقرائتكم خبر عن وطن الأمن والعلم والان نبدء بالتفاصيل
لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة أحداثا مقلقة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على اقتصاده وشلت حركته لأشهر، إلا أن السياسة الحكيمة التي اتخذتها قيادتنا الحكيمة للتصدي لهذه الجائحة كانت ذات أثر إيجابي، حيث أولت الإنسان جل اهتمامها وبذلت الغالي والنفيس من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم وحتى مخالفي نظام الإقامة على حد سواء، ففتحت المستشفيات لمعالجة المصابين من فيروس كورونا بالمجان، وجهزت مراكز منتشرة للكشف المسبق عن الإصابات في كل بقعة من بقاع الوطن، وواصلت هذا الحرص بتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية. جهود كبيرة ونوعية بذلتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية ووزارة الصحة كذلك لإيقاف تفشي فيروس كورونا، ومنذ أن أعلن العالم عن هذه الجائحة، كانت المملكة من أوائل دول العالم التي عملت في التصدي لهذه الجائحة والتي حافظت على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وتقديم الرعاية النوعية للمصابين بهذا الفيروس، كما كان للتعليم دور في التعامل مع هذه الجائحة بمواصلة التعليم عبر منصات إلكترونية تعمل اليوم بنجاح باهر ليواصل أبناؤنا وبناتنا رحلتهم التعليمية نحو مستقبل مشرق بإذن الله.
اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية نشهد نجاحات كبيرة لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية من خلال تحقيق الأهداف وقطف ثمرات الجهود المبذولة في التعامل مع كورونا ونسأل الله أن نحتفل قريبا بإعلان خلو المملكة من حالات الإصابة، والعودة للحياة الطبيعية مع الالتزام بالبروتوكولات التي تعلنها الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وطن الأمن والعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.