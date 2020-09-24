شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف إمكانات وطاقات البلاد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد آل الشيخ مبارك: في كل عام تحل علينا مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا، وهي اليوم الوطني، وتأتي هذه المناسبة المباركة في عامها التسعين لتذكرنا بالجهود، التي قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء، ومع الاحتفاء باليوم الوطني التسعين تحت شعار «همة حتى القمة» يتجدد لدينا العزم والولاء والوفاء للوطن وللقيادة الحكيمة -أيدها الله- في ظل قيادة مباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله تعالى- ونستلهم من رؤية المملكة 2030 أبرز سمات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الذي أكد السعي نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات وطاقات البلاد وسواعد أبنائها، التي تخطط وتعمل لبناء مستقبل الوطن وتنمية مقدراته لتحقيق مستقبل أفضل.

وما يحظى به قطاع الري في وطننا الغالي من دعم مستمر إلا دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالنماء والتطور والرفاهية والاستخدام الأمثل لموارد بلادنا.

وفي غمرة احتفالنا باليوم الوطني، التي تأتي في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) لا ننسى الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة، التي تستكمل مسيرة العطاء للمواطن في الحفاظ على صحة الإنسان وجعله في طليعة اهتماماتها بالتعامل الحكيم مع هذه الجائحة.

وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي وبالإنابة عن زملائي منسوبي المؤسسة العامة للري بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين المولى -عز وجل- أن يحمي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وأن يكشف هذا البلاء عاجلا غير آجل، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يجعلهما ذخرا وفخرا للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب.