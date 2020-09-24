شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف إمكانات وطاقات البلاد والان نبدء بالتفاصيل
وما يحظى به قطاع الري في وطننا الغالي من دعم مستمر إلا دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالنماء والتطور والرفاهية والاستخدام الأمثل لموارد بلادنا.
وفي غمرة احتفالنا باليوم الوطني، التي تأتي في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) لا ننسى الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة، التي تستكمل مسيرة العطاء للمواطن في الحفاظ على صحة الإنسان وجعله في طليعة اهتماماتها بالتعامل الحكيم مع هذه الجائحة.
وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي وبالإنابة عن زملائي منسوبي المؤسسة العامة للري بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين المولى -عز وجل- أن يحمي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وأن يكشف هذا البلاء عاجلا غير آجل، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يجعلهما ذخرا وفخرا للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب.
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