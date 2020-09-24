شكرا لقرائتكم خبر عن قصة خالدة لرجل يندر أن يجود الزمان بمثله والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الهاجري: في هذا اليوم تحل المناسبة العزيزة وبلادنا لا تزال فتيةً بعمرها، كبيرة بإنجازاتها، راسخةً بمبادئها، عالية بأفعالها، منارة إشعاع ودوحة فكر ومقصد استثمار ومحط أنظار العالم بما حققته من تنمية في مختلف المجالات وما مدته من جسور مع مختلف الدول والثقافات.
وتابع: إن الملك المؤسس -رحمه الله- أرسى قواعد دولة حديثة وأسس لنهجٍ قويم وإرثٍ عظيم مستمدٍ من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وسار على هذا النهج المبارك أبناؤه البررة من بعده حتى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.
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