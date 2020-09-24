شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة رشيدة تسعى لتوفير الموارد الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالدمام علي بن محمد البلوشي، ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى ازدهار المملكة العربية السعودية بالتنمية الزراعية، حيث أولى مؤسس الدولة وموحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، اهتمامه وحرصه منذ التوحيد على التنمية الزراعية واستقطاب المهندسين والكوادر الزراعية والمائية المتخصصة للتنقيب على حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية، وتمكين أبناء القرى والبادية على فنون الزراعة، فمنذ ذلك الوقت وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، والمملكة تشهد تطوراً ونمواً سريعاً والحمد الله أن أنعم الله علينا بقيادة رشيدة تسعى لإنتاج الموارد الوطنية بكل مجالاتها.

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