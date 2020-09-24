شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن السعودي هدف التنمية والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي المكلف اللواء الركن سعد بن شرية، أنه بمناسبة اليوم الوطني نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية ويقدم تجربة تنموية فريدة، جعلت المواطن هدفا للتنمية التي أرسى دعائمها المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الملوك -رحمهم الله جميعاً-.

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