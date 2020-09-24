مشروعات عملاقة تتجدد يوما بعد الآخر

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عبر مسؤولون عن فخرهم واعتزازهم بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ90، مشيرين إلى أنه يمثل استعادة للبطولات الخالدة التي سطرها التاريخ بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه ـ كما أنه يعكس أصالة البناء الذي ننعم بمنجزاته، وأهمها الأمن والاستقرار، فضلا عن المشاهد الحضارية والمشروعات العملاقة التي تتجدد يوما بعد يوم، في ظل عزم خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، ودعم سمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، للدفع بالمملكة إلى مستقبل مشرق يحقق تطلعات وطموح أبناء الوطن. وبينوا أن المملكة، في ظل قيادتنا الرشيدة، تتبوأ الآن مكانة رائدة، بين دول العالم، وتسعى للمزيد من التقدم والرقي ودفع عجلة التنمية وبناء الإنسان وتعزيز قيمة المواطنة الحقيقية، وتحقيق العدل ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، التي جاءت عنوانا لمرحلة جديدة، تواكب عجلة التطور العالمية، وتهدف إلى صدارة البلاد في كافة القطاعات وشتى المجالات. وشددوا على أن اليوم الوطني فرصة لتعظيم روح الانتماء، وتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، مشيرين إلى أن الإنجازات الكبرى لا تأتي إلا بالوحدة خلف القيادة ودعم مسيرتها للوصول بالبلاد إلى المكانة التي نتطلع ونطمح إليها، وخير دليل على ذلك هو مسيرة الملك المؤسس ـ يرحمه الله ـ الذي وحد البلاد تحت راية واحدة وهدف واحد، حتى تبوأت المملكة مكانتها المرموقة بين دول العالم.

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