شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات تنموية متسارعة على مختلف الأصعدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن بلادنا اليوم تشهد -بحمد الله- ثم بدعم من القيادة الرشيدة، نقلات نوعية وتطورات تنموية متسارعة في مختلف المجالات والأصعدة، وفق أهداف وغايات واحدة وخطط واعدة مستندة على رؤية طموحة هي رؤية السعودية 2030، مبيناً أن استضافة المملكة أعمال الدورة «15» لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين تأكيداً على مكانتها وثقلها الدولي في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

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