شكرا لقرائتكم خبر عن حاضر مزدهر ومستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير العلاقات العامة بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي العميد خالد القحطاني: إن اليوم الوطني وبما يحمل في جنباته من تاريخ مشرف وذكرى عطره لهذا البلد الكريم تدفع كل مواطن ومواطنة للاعتزاز بماض مشرف وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق، وعلينا جميعا واجب الشكر والثناء لله وحده والمحافظة على هذه المكاسب حتى يستمر العطاء.

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