شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة وطن تحت راية التوحيد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف أبانمي، إنه في مناسبة اليوم الوطني الـ 90 نجدد العهد، ونؤكد الولاء لقائد نهضة الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله، مضيفا: نجحت بلادنا في فترة وجيزة أن تسير نحو المزيد من التقدم والرفعة لتتبوأ مكانتها كدولة رائدة إقليميا وإسلاميا وعالميا.

وأضاف: «نستذكر هنا وحدة الوطن التي كرست توحيد الصف والكلمة لأنها جاءت قبل اكتشاف الثروات فكان هدفها الأسمى إرساء قواعد الأمن والأمان والأخوة بين الجميع تحت راية التوحيد وقيادة رشيدة».