شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الأحساء: ملحمة التأسيس رسمت مستقبلا مشرقا لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولو محافظة الأحساء أن اليوم الوطني الـ «90» مناسبة غالية على السعوديين جميعًا، نستشعر خلالها الفخر والاعتزاز بقيمة وطننا الغالي، مؤكدين أن ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «طيَّب الله ثراه» رسمت مستقبلًا مشرقًا لبلادنا، وهيَّأت لها أسباب التقدم والازدهار، وبحكمته وبصيرته النافذة، أدرك أن نماء وتطور هذه الأرض، لن يكون إلا بتوحيد الصف تحت راية التوحيد، ثم جمع الكلمة على الإخاء والإنسانية.

وأوضحوا أن اليوم الوطني مناسبة تتجدد كل عام لغرس الانتماء والولاء في الأجيال الناشئة، وأن ما تحقق في المملكة من نهضة تنموية شاملة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة «يحفظها الله»، أحدث نقلة نوعية في شتى القطاعات، وعلى كافة الأصعدة، لجعل المملكة في مقدّمة دول العالم.