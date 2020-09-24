شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الأحساء: ملحمة التأسيس رسمت مستقبلا مشرقا لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحوا أن اليوم الوطني مناسبة تتجدد كل عام لغرس الانتماء والولاء في الأجيال الناشئة، وأن ما تحقق في المملكة من نهضة تنموية شاملة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة «يحفظها الله»، أحدث نقلة نوعية في شتى القطاعات، وعلى كافة الأصعدة، لجعل المملكة في مقدّمة دول العالم.
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