شكرا لقرائتكم خبر عن وطن يعيش فينا وأرض نحيا عليها والان نبدء بالتفاصيل
فالاحتفال باليوم الوطني على سبيل المثال عمل اختياري يشارك فيه كل أبناء الوطن انطلاقاً من كون المشاركة نشاطا اجتماعيا يعكس قوة الانتماء والفخر بوطننا. كما يجسد الوقوف صفا واحدا أمام جميع التحديات، التي تواجه وطننا الغالي في مواجهة الدسائس والمكائد، كذلك مساندة ولي الأمر فيما يتخذه من قرارات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة وطننا، فمهما اختلفت آراؤنا لم يتخلف موقفنا من الوقوف أمام أي خطر يهدد أمن وطننا العزيز من صور مظاهر الانتماء للوطن، إضافة إلى استجابة المواطنين للمعايير الاجتماعية وتقبلهم لكل التشريعات والقوانين، التي يتم إقرارها، كما أن الانتماء لا يرتبط بالتواجد على أرض الوطن، بل يتجاوز حدوده المكانية، فما نراه من علاقات وثيقة وقوية بين أبناء الوطن من المبتعثين بالخارج، وبين هموم الوطن والرغبة المستمرة في إعلاء شأنه ومكانته بين الدول في الداخل والخارج، كما تمتد صور الانتماء للوطن من خلال الصمود فى وجه الأزمات والمشكلات، التي تهدد أمن واستقرار الوطن والتضحية بكل ما هو غالٍ من أجل إعلاء شعار مملكتنا الحبيبة، التي ختمت على قلبونا بأن لا إله إلا الله عندما يرفرف الأخضر في المجد والعلا حفظ الله الوطن وحفظ لشعبه ملكنا، وولي عهده الأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر وطن يعيش فينا وأرض نحيا عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.