أدبي الباحة يهدي الجنود البواسل ورودًا بيضاء وبطاقات شكر ببهاء الشعر

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

بمناسبة اليوم الوطني المجيد 90، وفي بادرة متميزة وغير مسبوقة، قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة حسن بن محمد الزهراني بزيارة جنودنا البواسل وحراس الأمن المخلصين في منطقة الباحة، وقدم لهم بطاقات شكر شعرية.

وقال حسن الزهراني: “تشرفت اليوم بلقاء هؤلاء الأبطال المخلصين في مواقعهم، وقدمت لهم الشكر شعرا باسم الوطن والقيادة والمثقفين وكل مواطن سعودي وبعض إصدارات النادي وميداليته ووردة بيضاء كقلوبهم”.

وأضاف الزهراني قائلًا: “كان يومًا وطنيًّا بهيجًا معهم بحق، فقد تعودنا في (نادي الباحة الأدبي الثقافي) أن نحتفي بذكرى توحيد مملكتنا الغالية بإقامة أمسيات شعرية وسردية وندوات ومحاضرات وأوبريتات وطنية وفن تشكيلي وخط عربي ومسرح ومعارض وغيرها من مظاهر البهجة”.

وتابع: في هذا العام قررنا أن نحتفي بالوطن من خلال (جنوده البواسل وحراس أمنه المخلصين) ونقف معهم أينما كانوا، بتقديم (بطاقات شكر شعرية) و(90 قبلة عرفان وطنية) في مواقع عملهم ونقول لهم باسم الوطن والقيادة وباسم كل مثقف وكل مواطن:

وَقفتمْ بإخلاصٍ تصونون أمننا *** فجئنا بِكل الحُب نُزجي لكم شكرا

سهرتم ونِمنا في أمانٍ وراحةٍ *** فزِدتم مع الأيام في نبضنا قَدرا

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تركتم مَلذّات الحياة لِأجلِنا *** فصُغنا لكم بالودّ عِرفاننا شِعرا

وها نحن من (90 عُرسا) يزفّنا *** لِموطننا الإخلاص نزهو بهِ فخرا

ونأتي إليكم: بِاسمهِ، باسم كلّ مَن *** يُشاركنا الأفراح في هذه الذكرى





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